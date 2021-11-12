12 Ноября 2021
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Общество В России
(2021) | Фото: Медицинская фракция

В России заметно выросла доля сторонников обязательной вакцинации

В ноябре идею сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной поддержали 37% россиян, говорится в результатах опроса, проведенного сервисом Superjob.

Это намного больше, чем полгода назад. Так, в мае 2021 года идею введения обязательной вакцинации одобряли 19% респондентов, в июле 2021 года - 28%.

Против введения обязательной вакцинации для всех жителей России в ноябре выступает почти половина опрошенных - 46%.

Среди тех, кто одобряет идею, 59% уже сделали прививку. Среди противников идеи 76% до сих пор не вакцинировались, пишет Regnum.

Ранее глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин выступил категорически против обязательной ковид-вакцинации, которую предложил ввести Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Гальперин отмечает, что ни одна вакцина не прошла всех этапов испытаний, поэтому нынешнее ее применение - это "лишь продолжение клинических исследований".

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Теги: обязательная вакцинация, россияне, вакцинация от коронавируса



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