В Прикамье посетитель взял в заложницы поймавшую его на воровстве сотрудницу магазина

В Чайковском 35-летнему предполагаемому налётчику грозит срок за угрозу убийством и незаконное лишение свободы, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Пермскому краю.

Следователи полагают, что 11 августа пьяный посетитель одного из магазинов Чайковского решил обокрасть точку. Продавец, увидев кражу, попыталась выгнать незваного гостя, однако в ответ он силой затащил пострадавшую в подсобку. Там жертву избили, пригрозили убийством, а также насильно заперли в помещении. Освободили её зашедшие в магазин покупатели.

Дело ушло в суд.