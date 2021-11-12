12 Ноября 2021
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вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Личные данные 500 тысяч покупателей фальшивых справок о вакцинации продают в интернете

Данные более 500 тысяч россиян, которые покупали поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тесты, выставили на продажу на теневых интернет-ресурсах и в Telegram-каналах, пишет "Коммерсантъ".

В базе содержатся данные жителей Москвы и Подмосковья.

Как рассказал изданию один из продавцов, одна тысяча строк стоит 120 долларов или порядка 8,5 тысячи рублей. В ней содержатся паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса мест жительства, а также информация о датах получения сертификатов.

По мнению экспертов, данные могли быть собрана на сервисах по продаже фейковых справок. Тем, кто попал в базу, может грозить уголовная ответственность.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о принципе работы теста, позволяющего определить, действительно ли человек вакцинировался от коронавируса или купил поддельный сертификат.

В октябре фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер призвал Гинцбурга предъявить доказательства того, что 80% тяжело заболевших после ковид-вакцинации купили сертификаты.

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Теги: покупатели, фальшивые справки о вакцинации, продажа данных



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