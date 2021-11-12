В Нижнем Тагиле выгорели два этажа в жилом доме

В Нижнем Тагиле потушили крупный пожар в многоэтажном доме.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 5 часов утра поступил сигнал о пожаре на улице Булата Окуджавы. Огнем было повреждено домашнее имущество и обшивка балкона в квартирах, расположенных на втором и третьем этажах 10-этажного жилого дома.

По лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов были спасены 28 человек, в том числе восемь детей. Эвакуировано 35 человек, в том числе 10 детей. Тушение велось как из внутренних помещений дома, так и с пожарной автолестницы.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет. Пожар был потушен в восьмом часу утра. Причина возгорания сейчас устанавливается.