12 Ноября 2021
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Экономика В России
Автомобильная заправочная станция (2021) | Фото: Накануне.RU

В Минэнерго объяснили рост цен на дизелельное топливо

Министерство энергетики России связывает рост биржевых цен на зимнее дизельное топливо с ажиотажным спросом трейдеров.

Среди других причин также называется дорогая нефть и нефтепродукты в мире. Несмотря на это, спрос на топливо в РФ среди автовладельцев удовлетворяется.

Стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 11 ноября обновила рекордное значение четвёртый торговый день подряд, превысив 61 тыс. руб. за т.

Согласно данным Росстата, за две последние недели дизель подорожал почти на 60 коп., сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, потребительские цены на дизельное топливо со 2 по 8 ноября выросли на 0,6% Средняя цена ДТ по стране составляет 51,59 руб. С начала года это топливо подорожало на 5,5%.

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Теги: Минэнерго, топливо



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