В Минздраве рассказали о рисках отказа беременных от прививок от коронавируса

Коронавирус у беременной женщины может провоцировать задержку развития плода, а также увеличивать вероятность прерывания беременности.

Как сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков, беременные и кормящие женщины должны вакцинироваться. По его словам, прививка на сроке после 22 недель не влияет на течение беременности, при этом COVID-19 может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка.

Шмаков отметил, в группе риска находятся те, кто страдает от сахарного диабета, ожирения, заболеваний легких и почек.

Беременным женщинам не стоит бояться вакцины против коронавируса, однако стоит опасаться непривитых родственников и друзей. Об этом заявил ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.