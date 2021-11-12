12 Ноября 2021
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Общество В России
беременность, беременная (2017) | Фото:Накануне.RU

В Минздраве рассказали о рисках отказа беременных от прививок от коронавируса

Коронавирус у беременной женщины может провоцировать задержку развития плода, а также увеличивать вероятность прерывания беременности.

Как сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Роман Шмаков, беременные и кормящие женщины должны вакцинироваться. По его словам, прививка на сроке после 22 недель не влияет на течение беременности, при этом COVID-19 может нанести серьезный вред здоровью новорожденного ребенка.

Шмаков отметил, в группе риска находятся те, кто страдает от сахарного диабета, ожирения, заболеваний легких и почек.

Беременным женщинам не стоит бояться вакцины против коронавируса, однако стоит опасаться непривитых родственников и друзей. Об этом заявил ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

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Теги: Минздрав, коронавирус



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