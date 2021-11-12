12 Ноября 2021
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Общество В России
Валерий Фадеев (2019) | Фото: Общественная палата РФ

Глава СПЧ высказался о QR-кодах на транспорт

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что "надо подойти с умом" к ограничению прав и свобод при введении QR-кодов.

По его словам, ситуация, когда невакцинированные не смогут пользоваться общественным транспортом или ходить в магазины, особенно если речь идет о пожилых, нечестная.

"С одной стороны, закон должен помочь улучшению ситуации с эпидемией в России, с другой стороны, надо подойти с умом к ограничению прав и свобод", — сказал Фадеев.

Глава СПЧ предложил при разработке законопроекта предусмотреть возможность посещения общественных мест с отрицательным тестом, проводить масштабное бесплатное тестирование и не принуждать к вакцинации тех, у кого высокий титр антител, сообщает ТАСС.

Повсеместное введение QR-кодов для посещения ресторанов и других объектов общепита обернется фатальными последствиями. Оно приведет к долгосрочному падению выручки и как итогу – закрытию бизнеса, считает московский омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов.

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Теги: СПЧ, QR-коды, коронавирус



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