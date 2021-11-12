12 Ноября 2021
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Общество В России
РГСУ,, Российский государственный социальный университет (2014) | http://tfloor.ru

Назначен врио ректора РГСУ

Минобрнауки назначило временно исполняющим обязанности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) проректора по безопасности Андрея Хамрова.

Как отметили в ведомстве, Наталья Починок покинула свое место по собственному желанию. Как заявил Починок, он сосредоточится на работе в Общественной палате и будет "помогать отечественному высшему образованию", сообщает ТАСС.

Как сообщалось, ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок, которую ранее отстранили от работы из-за подозрительных доходов, уволена со своего поста.

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Теги: РГСУ, вузы, образование



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.11.2021 01:09 Мск Наталья Починок уволена с поста ректора РГСУ


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