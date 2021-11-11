Процесс по делу бывшего главы ВСМПО-Ависма начнется 17 ноября

12 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Михаил Воеводин генеральный директор корпорации ВСМПО-Ависма (2009) | Фото:marsiada.ru

Процесс по делу бывшего главы ВСМПО-Ависма начнется 17 ноября

Назначена дата рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего главы ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина. Рассматривать дело будет суд в Верхней Салде.

Первое заседание по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) состоится в 11.00 17 ноября.

Напомним, горсуд 11 июня постановил, что обвинительное заключение по уголовному делу было составлено с нарушением требований Кодекса, из-за чего оно было повторно направлено в прокуратуру.

Также напомним, что Михаил Воеводин занимал должность генерального директора "ВСМПО-Ависмы" с июля 2009 по май 2020 года. В августе 2020 года стало известно, что бывший топ-менеджер является фигурантом дела о мошенничестве, возбужденного по факту хищения средств организации. Титановая корпорация требовала с экс-руководителя 4 млрд руб. Однако впоследствии "ВСМПО-Ависма" подала заявление об утверждении мирового соглашения.

В конце декабря прошлого года стало известно, что Воеводин выплатит крупнейшему в мире титановому производителю 1 млрд 696 млн 500 тыс. руб. в качестве компенсации по иску. Как сообщается в определении суда об утверждении мирового соглашения, Воеводин обязался выплатить сумму путем безналичного перечисления денежных средств до 31 декабря 2020 года.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: михаил воеводин, всмпо-ависма, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.11.2021 10:54 Мск Дело экс-главы "ВСМПО-Ависма" Воеводина снова поступило в суд


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети