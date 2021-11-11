Процесс по делу бывшего главы ВСМПО-Ависма начнется 17 ноября

Назначена дата рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего главы ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина. Рассматривать дело будет суд в Верхней Салде.

Первое заседание по делу о злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 201 УК РФ) состоится в 11.00 17 ноября.

Напомним, горсуд 11 июня постановил, что обвинительное заключение по уголовному делу было составлено с нарушением требований Кодекса, из-за чего оно было повторно направлено в прокуратуру.

Также напомним, что Михаил Воеводин занимал должность генерального директора "ВСМПО-Ависмы" с июля 2009 по май 2020 года. В августе 2020 года стало известно, что бывший топ-менеджер является фигурантом дела о мошенничестве, возбужденного по факту хищения средств организации. Титановая корпорация требовала с экс-руководителя 4 млрд руб. Однако впоследствии "ВСМПО-Ависма" подала заявление об утверждении мирового соглашения.

В конце декабря прошлого года стало известно, что Воеводин выплатит крупнейшему в мире титановому производителю 1 млрд 696 млн 500 тыс. руб. в качестве компенсации по иску. Как сообщается в определении суда об утверждении мирового соглашения, Воеводин обязался выплатить сумму путем безналичного перечисления денежных средств до 31 декабря 2020 года.