11 Ноября 2021
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Общество В России
Владимир Жириновский (2020) | Фото: Госдума РФ

Жириновский подал в суд на журналиста, обвинившего лидера ЛДПР в домогательствах

Владимир Жириновский подал в суд на журналиста, обвинившего политика в домогательствах. Лидер ЛДПР хочет взыскать в качестве компенсации по иску о защите чести и достоинства по 10 млн руб. с Рената Давлетгильдеева и с телеканала "Дождь" (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом).

Хотя о домогательствах журналист писал на своей странице в Facebook, Жириновский хочет привлечь к ответственности и телеканал, поскольку тот "продолжил распространять порочащую истца информацию": в сентябре прошлого года в программе Hard Dayʼs Night Жириновского спрашивали об этой истории.

Запись была сделана еще в 2018 году. Давлетгильдеев написал о событиях, которые, якобы, произошли в 2006 году во время конкурса "Мисс Россия". Журналист сообщил, что его, якобы, "за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и отвезти в корпоративную сауну ЛДПР". Также он заявил о прикосновениях самого политика во время интервью, которые было сложно истолковать неоднозначно, передает издание "Подъем".

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Теги: владимир жириновский, лдпр, домогательства, суд



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