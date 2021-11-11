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Происшествия В России Санкт-Петербург
Марина Кохал, жена рэпера Энди Картрайта (2020) | Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Прокуратура обжаловала перевод вдовы убитого рэпера Картрайта под домашний арест

Защита потерпевшей стороны в деле об убийстве рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) обжаловала решение суда перевести вдову музыканта Марину Кохал из СИЗО под домашний арест.

Прокуратура Санкт-Петербурга также подала жалобу на решение суда, передает РИА Новости.

В конце октября Санкт-Петербургский городской суд смягчил обвиняемой меру пресечения, отметив, что "следствие приняло затяжной характер".

Напомним, Кохал была арестована в августе 2020 года по подозрению в причастности к смерти рэпера. Тело артиста было обнаружено в расчлененном виде в одной из квартир в доме на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, жена расчленила уже скончавшегося супруга и хранила останки в доме несколько дней.

Кохал утверждает, что Юшко умер от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.

В феврале следователи назначили третью комплексную экспертизу останков рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), найденного мертвым в собственной квартире в Петербурге. Предыдущие две экспертизы не смогли установить причину смерти.

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Теги: Энди Картрайт, Марина Кохал, домашний арест



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