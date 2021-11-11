11 Ноября 2021
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Снос здания ПРОМЭКТа (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пройдет пикет против сноса исторических зданий

В Екатеринбурге пройдет пикет против "бездумной градостроительной политики уничтожения исторического наследия Екатеринбурга". Об этом в своих социальных сетях сообщил местный общественник Владислав Постников, который и выступает организатором протестной акции.

"Если вы не согласны с подлыми ночными и "праздничными" сносами исторических зданий, если вы выступаете за сохранение исторического и культурного наследия Екатеринбурга, или хотя бы за обсуждение градостроительной политики с общественностью — приходите", - написал активист.

По его заверениям, массовое мероприятие согласовано с МОБом и пройдет завтра (12 ноября) в 11.00 у входа в парк XXII Партсъезда (Дворца молодежи) по адресу проспект Ленина, 1.

Напомним, что совсем недавно горожан, общественников и даже администрацию удивил ночной снос старинного флигеля усадьбы Поповичевых на Малышева, 38б. После этого депутат гордумы Константин Киселев предложил лишить хоккеиста Павла Дацюка звания "Почетный гражданин Екатеринбурга". По его словам, снос осуществила фирма, к деятельности которой имеет отношение спортсмен.

До этого, еще в декабре прошлого года стартовал разбор конструктивистского здания на улице Декабристов, 20. Он начался перед Новым годом и все праздники продолжался ударными темпами, несмотря на поданное заявление на включение его в перечень ОКН. Общественники утверждали, что время, которое им дали на улаживание всей бумажной волокиты для сохранения здания, как раз выпадало на праздники. ПРОМЭКТ так и не признали объектом культурного наследия.

Сейчас же решается вопрос о демонтаже аэровокзала "Уктус", проект которого, по мнению общественного движения, был составлен с ошибками. На сегодняшний день конкурс на поиск подрядчика для сноса был приостановлен.

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Теги: Екатеринбург, Постников, аэровокзал Уктус, флигель, снос, пикет



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