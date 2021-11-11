Татарстан вводит QR-коды во всем общественном транспорте

Власти Татарстана введут ограничения на проезд в общественном транспорте. Речь идет о QR-кодах – их проверку внедрят на территории региона в городском, пригородном и междугороднем транспорте.

Оперштаб республики по борьбе с коронавирусом озвучил условия проезда в транспорте: граждане должны будут предъявить QR-код о вакцинации, перенесенной болезни или имеющемся медотводе. "На базе Министерства здравоохранения Республики Татарстан разрабатывают единый QR-код, который будут выдавать жителям республики, имеющим медицинский отвод от вакцинации", - сообщили в оперштабе.

Граждане смогут использовать не только электронную версию прививочного сертификата, но и бумажную, но ее надо будет получить в МФЦ.

Перевозчикам обещают предоставить субсидию на приобретение технических средств проверки QR-кодов.

"Кроме того, подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки", - говорится в сообщении оперштаба. Это соотносится с планминнихановами правительства по внедрению антиковидных ограничений в самолетах и поездах.