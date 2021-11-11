Власти Петербурга признали, что не могут принудить пенсионеров привиться от коронавируса

Несмотря на то, что петербургский Роспотребнадзор на днях объявил об обязательной вакцинации горожан в возрасте 60+ и с хроническими заболеваниями, по факту вакцинация для них остается добровольной – санкций или наказаний за отказ от прививки нет. Власти признают это и уповают на совесть петербуржцев.

"На сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности. Вакцинация остается добровольной и остается на усмотрение и совести (...) каждого пациента. Потому что защитить себя и родственников - это главное, что мы можем предложить (...) Это единственный способ защитить себя от коронавирусной инфекции", - цитирует "Интерфакс" зампреда городского комитета по здравоохранению Ольгу Гранатович.

Ранее на вопрос журналистов, какие санкции последуют за отказ от прививки, в региональном Роспотребнадзоре ответили, что за работающих пенсионеров будет отвечать работодатель, а неработающие будут отвечать сами перед собой.