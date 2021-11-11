Жителю Екатеринбурга дали 10 суток ареста за отказ растонировать свое авто

Житель Екатеринбурга получил 10 суток административного ареста за отказ снять тонировку со стекол своего автомобиля.

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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в сентябре этого года мужчина ехал по городу на машине, ветровое и боковые стекла которого были затонированы. Авто было остановлено сотрудниками ГИБДД. Как показали замеры, светопропускаемость ветрового стекла составила 20%, а боковых передних – только 12%, при норме не ниже 70%.

В тот же день уральцу было выдано требование о приведении светопропускаемости стекол в соответствие с техрегламентом. До 2 октября мужчина должен был либо растонировать машину, либо прекратить ездить на ней. Но он не пожелал расставаться с тонировкой на стеклах, и 19 октября был вновь остановлен инспекторами.

По закону, раз екатеринбуржец продолжал ездить на тонированном авто, он допустил неповиновение законному требованию сотрудника полиции. На нарушителя был составлен протокол.

Постановлением Ленинского районного суда автолюбитель получил административный арест на 10 суток. Мужчина обжаловал вердикт в Свердловском областном суде, но тот оставил решение без изменений.