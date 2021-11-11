11 Ноября 2021
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Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

На сайте "Госуслуг" произошел второй сбой за неделю

На портале госуслуг произошел второй сбой за неделю. О проблемах, в частности, сообщают пользователи Twitter.

При попытке зайти на сайт высвечивается надпись: "По техническим причинам портал временно недоступен".

У части пользователей также не работает мобильное приложение.

Между тем, Минцифры заявило об отражении "рекордной по мощности кибератаки" на портал "Госуслуги". Но, по данным ведомства, это происходило 10 ноября, сообщает "Интерфакс".

Утром 8 ноября у пользователей возникли проблемы при попытке зайти как в web-версию, так и в мобильное приложение "Госуслуг". Не исключалось, что это связано с большим наплывом пользователей, желающих проверить сроки действия своих сертификатов о вакцинации от COVID-19.

До этого появилась информация о сбое, из-за которого у многих пользователей "Госуслуг" сократилось на полгода время действия прививочного сертификата.

В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что это именно сбой, а не новая практика, пообещав оперативно исправить проблему.

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Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: госуслуги, сбой, кибератака



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