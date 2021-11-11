11 Ноября 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал "безумной идеей" возможное введение санкций против "Аэрофлота"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможное введение санкций против "Аэрофлота" "безумной идеей".

В Кремле надеются, что это информационный вброс, добавил он.

Песков напомнил про заявление авиакомпании о том, что она не обеспечивает перевозку мигрантов в Минск.

"Даже если какие-то авиакомпании это делают, это никоим образом не противоречит никаким международным нормам", - цитирует пресс-секретаря "Интерфакс".

Также Песков заявил, что Россия не имеет отношения к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе, но пытается прилагать усилия к ее разрешению, "как и все другие страны".

Напомним, ранее СМИ сообщили о планах властей Евросоюза ввести санкции в отношении "Аэрофлота" – за то, что перевозчик, якобы, перемещает из стран Ближнего Востока беженцев в Белоруссию. В авиакомпании опровергли данную информацию, заявив, что оставляют за собой право на судебную защиту. "Аэрофлот" заявил, что не выполняет ни чартерные, ни регулярные рейсы в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул-Минск.

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Теги: дмитрий песков, аэрофлот, санкции, мигранты



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