Еще в четырех свердловских округах ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Африканская чума свиней добралась до еще четырех населенных пунктов Свердловской области. Согласно распоряжению за подписью и.о. губернатора Алексея Шмыкова, с 9 ноября режим ЧС ввели в ЗАТО Свободный, а также Белоярском, Березовском и Сысертском городских округах.

Напомним, что до этого чуму свиней также выявили в СИЗО-5 Екатеринбурга. На данный момент режим ЧС введен в Камышлове, Богдановиче, Сухом Логу, Пышминском городском округе, Ирбитском районе, Горноуральске и Нижнем Тагиле.

Первые новости о болезни распространились еще в сентябре. Тогда Федеральный центр охраны здоровья животных во Владимире выявил геном вируса африканской чумы у свиней в личном хозяйстве села Калиновское (Камышловский район, Свердловская область). За несколько дней до этого в селе умерло 27 голов скота, после чего и потребовалась дополнительная экспертиза. После подозрений на заболевание животных, в Камышловском районе была установлена санитарно-защитная зона и введен пропускной режим.