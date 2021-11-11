На Кубани ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 жителей от 60 лет и старше, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Кроме того, принято решение об обязательной вакцинации жителей хронических больных, а также тех, кто проживает в организациях соцобслуживания.

Ранее в Петербурге в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе и увеличением числа госпитализаций обязали вакцинироваться ряд категорий горожан, в том числе лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.