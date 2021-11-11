МИД РФ пообещал ответ в случае введения санкций ЕС против "Аэрофлота"

В МИД РФ пообещали отреагировать, если Евросоюз введет санкции против "Аэрофлота" из-за ситуации с беженцами в Белоруссии.

"Конечно, реакция последует какая-то", - сказал РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

По словам дипломата, складывается впечатление, что Евросоюз на любые международные проблемы вместо того, чтобы вступать в диалог, "предпочитает сразу хвататься за санкционную дубину и бездумно ей размахивать".

Сенатор, первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров считает, что в качестве ответной меры Россия могла бы запретить для авиакомпаний этих стран транзитный пролет над своей территорией.

Напомним, ранее СМИ сообщили о планах властей Евросоюза ввести санкции в отношении "Аэрофлота" – за то, что перевозчик, якобы, перемещает из стран Ближнего Востока беженцев в Белоруссию. В авиакомпании опровергли данную информацию, заявив, что оставляют за собой право на судебную защиту. "Аэрофлот" заявил, что не выполняет ни чартерные, ни регулярные рейсы в Сирию, Ирак и по маршруту Стамбул-Минск.