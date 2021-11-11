Уралвагонзавод приобрел тепловоз, который отслеживает жизненные показатели машиниста

Уралвагонзавод приобрел новый тепловоз. Он будет работать в железнодорожном цехе - одном из ключевых подразделений, обеспечивающих бесперебойную работу предприятия.

Сеть железнодорожных дорог на Уралвагонзаводе огромна: общая протяженность путей составляет более 90 километров. По ним между цехами круглосуточно курсируют составы, развозя по подразделениям металлопрокат. Также на предприятии есть три собственных железнодорожных станции – "Восточная", "Западная" и "Заводская", откуда заказчикам отправляется готовая военная и гражданская продукция. А это, в среднем, 15 000 вагонов в год.

Новый тепловоз имеет право на выезд на пути общего пользования: он курсирует до станции "Вагонозавод" ОАО "РЖД", расположенной в 3 км от предприятия. По сравнению с имеющимися в железнодорожном цехе УВЗ локомотивами он обладает повышенной мощностью 1200 л.с. и может перевозить до 1600 тонн груза при подъеме в гору и до 4000 тонн при спуске. Если ранее, в некоторых случаях, приходилось использовать два локомотива – один в голову, другой в хвост состава, - то сейчас достаточно одного тепловоза, что значительно экономит ресурсы. Срок службы нового локомотива составляет 30 лет, включая капитальные, средние и текущие ремонты.

Маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ производства Брянского машиностроительного завода оборудован дизелем 1-ПД4Д, унифицированной системой управления электропередачей, системой гребнесмазывания. Среди его преимуществ - экономия дизельного топлива, снижение затрат на ремонты и техническое обслуживание, улучшение экологических показателей.

В тепловозе ТЭМ18ДМ значительно улучшены условия труда локомотивной бригады. Новая просторная кабина с обширным обзором, современным электронным управлением и системой обеспечения микроклимата делает работу машиниста безопасной и комфортной. В кабине практически отсутствует вибрация, на пульт машиниста выводятся все необходимые показатели температуры, давления, уровня топлива и т.д. Есть даже холодильник и электроплита. При необходимости машинист может работать без помощника: тепловоз оборудован телемеханической системой контроля бодрствования. На руку надевается специальный браслет, который отслеживает пульс, давление, сердцебиение. Если машинисту стало плохо – тепловоз автоматически остановится.

"Этот локомотив – лучшее, что у нас было! На нем хорошо работается: удобнее, комфортнее! Я 23 года работал машинистом на магистральных путях сообщения, вот уже 12 лет тружусь на Уралвагонзаводе. Здесь своя специфика: много маневровых работ, людей, машин на твоем пути", - рассказывает машинист Андрей Боровиков.

"Новый тепловоз нравится нашим машинистам. У него отличные эксплуатационные характеристики, но при этом он требует особых знаний. Сейчас в Екатеринбурге еще два наших сотрудника проходят обучение на повышение класса квалификации для работы на новом тепловозе", - говорит начальник железнодорожного цеха Ирина Воробьева.