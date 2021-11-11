Двух уральцев оштрафовали за отказ сидеть дома во время болезни ковидом

Двое жителей уральского города Карпинск оштрафованы за нарушение режима самоизоляции при COVID-19.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, оба уральца находились в больнице с подтвержденным коронавирусом. Впоследствии их отпустили долечиваться домой, но предупредили, что покидать квартиру нельзя до полного выздоровления. Также заболевших уведомили об ответственности за нарушение требований.

Однако при посещении пациентов на дому врачи их там не обнаружили. По словам домочадцев, один находился в саду, а другой – на работе. Информация об этом была немедленно передана в Роспотребнадзор для составления протокола.

Судьей Карпинского городского суда нарушителям режима вынесены административные штрафы. Оба уральца заплатят по 15 тысяч рублей.

Напомним, недавно на Среднем Урале женщину приговорили к крупному штрафу за нарушение самоизоляции во время заболевания COVID-19. Вместо этого она улетела с рабочим коллективом на международный конкурс и заразила коллегу ковидом.