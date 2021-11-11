Участники КРТ смогут получить квартиру с большим числом комнат и площадью

Жители Свердловской области, желающие принять участие в проекте комплексного развития территорий (КРТ), смогут приобрести квартиру с большей площадью и большим количеством комнат. В этом им могут помочь субсидии и социальные выплаты, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона. Там также добавили, что соответствующий порядок был утвержден на заседании регионального кабинета министров под руководством и.о. губернатора Алексея Шмыкова.

"Если в ходе комплексного развития территории собственник намерен значительно изменить параметры жилья, то законодательство позволяет с доплатой приобрести квартиру большей площади или с большим числом комнат. Проект постановления утверждает порядок приобретения такого жилья", – отметил в своем докладе министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Теперь, согласно региональному закону "О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области", жилье с доплатой в рамках программы КРТ можно приобрести за счет материнского капитала, жилищных субсидий, социальных выплат и жилищных сертификатов. Для этого собственник должен обратиться к компании, реализующей проект КРТ. В обращении необходимо указать размер желаемой квартиры, количество комнат и ее месторасположение. Сумма доплаты составляет разницу между рыночной стоимостью предоставляемого жилого помещения и стоимости квартиры, которую собственник желает приобрести.

Напомним, что администрация города уже определилась с вероятными участками реализации программы комплексного развития территории. На данный момент в планах застроить два участка на Уралмаше и Эльмаше, где горожане проживают в домах постройки военных времен.