11 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
поджег (2016) | Фото:Накануне.RU

Уральцу дали почти 9 лет колонии за поджог дачи коммерсанта

На Среднем Урале суд вынес приговор 34-летнему жителю Березовского. Он обвинялся в поджоге дачи руководителя коммерческой организации.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в апреле 2019 года мужчина сидел дома в поселке Монетный и внезапно у него возник приступ страха. Он вышел из дома и побежал, убегая от тех, кто, как ему казалось, гонится за ним. Уралец перелезал через заборы частного сектора и пытался попасть в чужие дома, но двери были заперты.

В какой-то момент он заметил, что окно цокольного этажа одного из домов не было плотно закрыто. Мужчина немедленно забрался внутрь, поднялся на мансардный этаж и облил стену балкона, ведущую в комнату, горючей жидкостью. После этого он устроил поджог.

Шум в дачном доме услышали соседи, которые попытались выгнать оттуда поджигателя. Тот в одном сланце выпрыгнул из окна и скрылся в неизвестном направлении. Второй сланец был найден неподалеку, а в самом доме нашли банковскую карту и другие вещи пиромана.

В результате пожара собственнику дома, которым оказался бизнесмен, был причинен ущерб на сумму более 270 тысяч рублей. С учетом прежней судимости поджигателю дали 8 лет и 8 месяцев в исправительной колонии особого режима.

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Теги: дача, поджог, суд



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