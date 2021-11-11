11 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
православная ярмарка, Курган (2017) | Фото:Накануне.RU

В эти выходные в Екатеринбурге пройдет последняя в сезоне ярмарка выходного дня

В эти субботу и в воскресенье в Екатеринбурге пройдет последняя в сезоне ярмарка выходного дня, которую традиционно разбивают на площади 1905 года. Как и всегда жители и гости уральской столицы смогут приобрести товары и продукты от сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств как Свердловской области, так и других регионов.

Напомним, что обычно на ярмарке можно приобрести мясные деликатесы, копчености, сваренные вручную сыры и другую кисломолочную продукцию, орехи, сухофрукты, свежие фрукты и клубнику, а также мед, пыльцу и прополис.

Для тех, кто не собирается покупать продукты, на ярмарке представлены теплые вещи, жилетки, шапки, носки, варежки, шали, пончо и многое другое.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, автомобильная парковка территории площади 1905 года, закроется уже с 23:00 пятницы, 12 ноября, до 19:00 воскресенья, 14 ноября. Ярмарка будет открыта для посетителей с 09:00 до 17:00. При этом организаторы обещают наличие парковочных мест для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, на примыкающих к главной площади улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству.

Напомним, что в уральской столице определились с подрядчиком, который в этом году будет создавать ледовую сказку на Площади 1905 года. Этой зимой город готов потратить на создание новогодней сказки 23 млн 350 тыс. рублей, а тема городка заявлена, как "Новогоднее царство, Тридевятое государство". Высота искусственной елки в этом году составит 50 м, а ее украшения будут состоять из иллюминации в 5,4 тыс. лампочек. Официальная церемония открытия ледового городка запланирована на 29 декабря

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Теги: ярмарка, выходные дни, сезон, Екатеринбург



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