АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию электронасосные агрегаты на НПС "Аремзяны-3"

АО "Транснефть – Сибирь" завершило замену четырех магистральных электронасосных агрегатов (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Аремзяны-3" Тобольского управления магистральных нефтепроводов в Тюменской области.

Работы по модернизации насосного оборудования на НПС "Аремзяны-3" велись с августа 2020 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции. Цель – улучшение эксплуатационных характеристик по сравнению с ранее действующим оборудованием и системами.

Вывод из эксплуатации каждого МНА для последующей замены специалисты производили поочередно. Новое насосное оборудование, установленное взамен отработавшего нормативный срок, рассчитано на перекачку с номинальной производительностью 10 тыс. куб. м. в час и напором 210 м вод. ст. Мощность каждого электродвигателя – до 8 МВт, скорость вращения ротора – 3 тыс. оборотов в минуту. Современные насосы производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) и электродвигатели АО "Русские электрические двигатели" (г. Челябинск) произведены в рамках программы импортозамещения. Повышенный КПД позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти. Кроме того, новые электронасосные агрегаты обладают увеличенным межремонтным периодом.

В ходе работ по техническому перевооружению электронасосных агрегатов специалисты реконструировали трубопроводы маслосистемы, системы сбора утечек, дренажной системы. Установлены современные датчики вибрации, температуры, давления. Заменены импульсные линии и кабельная продукция.

Каждый электронасосный агрегат прошел комплексное опробование под нагрузкой в течение 72 часов, отклонений от нормативных параметров не выявлено. Испытание оборудования проводилось в присутствии представителей заводов-изготовителей. Новые электронасосные агрегаты подключены к инфраструктуре магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев и работают в штатном режиме.

Мероприятия по замене электронасосного оборудования на линейной производственно-диспетчерской станции "Аремзяны" будут продолжены. По программе технического перевооружения и реконструкции Тобольского УМН на 2021-2023 годы предусмотрена замена четырех электронасосных агрегатов с реконструкцией вспомогательных систем на НПС "Аремзяны-2". В настоящее время из эксплуатации уже выведен первый насосный агрегат, начаты работы по его замене.

Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", позволит повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность работы оборудования НПС, а также обеспечить бесперебойную транспортировку нефти.