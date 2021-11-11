Глава Сургутского района на форуме в Санкт-Петербурге договорился о сотрудничестве с местными предпринимателями

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поучаствовал в Санкт-Петербурге в XXV Международном форуме "Российский промышленник". Уже подписаны различные документы, сообщили Накануне.RU в райадминистрации.

Во время открытия мероприятия убернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, совершая официальный обход выставки, посетил стенд Сургутского района. О возможностях Югры и муниципалитета губернатору рассказал глава Сургутского района.

"Перед вами самый большой муниципальный район Югры. Площадь - 105 тыс. кв. км, население – 126 тыс. человек. На территории района добывается 80 млн т нефти, это четверть от всей добычи в стране. Работают 16 нефтяных компаний. Объём производства составляет 1 трлн 80 млрд руб., это треть от всего производства Югры. Почти треть всей сельхозпродукции Югры производится на территории района", - перечислил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Благодаря политике губернатора Югры и правительства округа в регионе активно реализуются инвестиционные соглашения, концессионные соглашения, соглашения по сопровождению инвестиционных проектов. Для инвесторов разрабатываются специальные налоговые режимы и программы административного сопровождения проектов. Всё это в итоге даёт свои плоды. На территории Сургутского района реализуется около 200 инвестиционных проектов, в том числе четыре приоритетных, одобренных и поддержанных губернатором Югры Натальей Комаровой. По окончании экскурсии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Сургутского района обменялись памятными подарками. В обходе также принял участие президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак.

Участие Сургутского района в форуме состоялось при поддержке округа. Благодаря активной работе губернатора Югры Натальи Комаровой и правительства региона, в Югре создан благоприятный инвестклимат для развития предпринимательства. Что и продемонстрировала делегация Сургутского района. Среди подписанных документов – соглашение с гендиректором АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области" Верой Штокайло.

"Наш Сургутский район – самый большой в Югре. Здесь добывается 80 млн т нефти - четверть всей добычи страны. Что касается сотрудничества, то в Ленинградской области представлена наша крупнейшая компания ПАО "Сургутнефтегаз". Что получится из сегодняшнего соглашения, покажет практика. На территории Сургутского района уже реализуются крупные инвестпроекты, в том числе четыре - приоритетных, одобренных губернатором Югры Натальей Комаровой. Очень надеемся, что будут и совместные проекты", - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Вера Штокайло поблагодарила руководителя муниципалитета за проявленную инициативу.

"У нас уже есть опыт работы с субъектами РФ, с его определенными районами. Мы видим потенциал для взаимодействия и очень рады, что мы зафиксировали дальнейшие шаги нашего взаимодействия. Возможно, в будущем году ситуация позволит нам приехать в ваш регион с межрегиональной бизнес-миссией", - сказала она.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Сургутского района, Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга и Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга". По словам Андрея Трубецкого, на форум делегация Сургутского района приехала с конкретной практической задачей.

"Поскольку основу экономики района составляют предприятия топливно-энергетического комплекса, был сформирован перечень товарных групп, которые ежегодно закупаются нашими предприятиями. У нас работают семь ВИНКов (вертикально-интегрированная нефтяная компания - прим.ред.) и 17 независимых производителей добычи нефти. Данный перечень составляет 200 млрд руб. – тот незакрытый инвестиционный потенциал для предприятий", - прокомментировал глава Сургутского района.

Сургутский район, по словам Трубецкого, был одним из первых муниципалитетов, где в 2018 г. заключили концессионное соглашение в России. По инвестконтрактам построено больше десятка объектов культуры, спорта и образования.

"Родилась идея, что Сургутский район надо включить в состав Санкт-Петербурга", - пошутил президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак.

Позже Трубецкой отметил, что "цели участия Сургутского района в форуме самые прагматичные – найти инвесторов и застройщиков, которые придут на территорию муниципалитета".

"Как сказал один из великих людей: "Глупо изо дня в день делать одно и то же и надеяться на другой результат". Мы уже установили контакт с челябинской фирмой, есть предложения от Курганской области", - прокомментировал Андрей Трубецкой.

На территории района складывается непростая ситуация, в частности, по жилищному строительству. Дело в том, что местные застройщики не всегда готовы работать по ценам, которые устанавливает региональная служба по тарифам. По словам главы муниципалитета, на подобном форуме администрация Сургутского района нашла застройщиков, которые работают с ними по концессионным соглашениям.

"Я считаю, что участие в форуме – прекрасная возможность показать, что не только в Сургутском районе, но и в целом во всей Югре благодаря позиции губернатора Югры Натальи Комаровой и правительства Югры созданы уникальные меры поддержки предпринимательства и промышленных предприятий", - добавил Андрей Трубецкой.

Напомним, с 10 по 12 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге проходит XXV Международный форум "Российский промышленник". Форум является крупнейшей площадкой Северо-Запада, которая объединяет регионы России для демонстрации инновационного промышленного оборудования и технологий по направлениям: машиностроение, металлообработка, автоматизация, инновации.