В ФАС не видят причин для роста тарифов на интернет и ТВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла предположения о возможном росте тарифов на фиксированную интернет-связь и кабельное ТВ.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на участников рынка овозможном повышении тарифов на сумму до 10%. Рост цен эксперты объясняют инфляцией, увеличением цен на оборудование, необходимостью исполнять требования по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

"В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста, - говорится в сообщении службы. - Дополнительно отмечаем, что рынок связи является социально значимым. ФАС России на постоянной основе проводит мониторинг повышения тарифов связи по всей стране. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов, служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования".