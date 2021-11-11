Минюст предложил лишать водителей прав до решения суда

В проект нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) добавили ряд новых норм, в частности о штрафе в 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, Минюст предлагает лишать прав на срок до трех лет или штрафовать на 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановиться, если это создало угрозу жизни или здоровью граждан.

Уточняется, что речь идет о ситуациях, когда полиция вынуждена гнаться за нарушителем или даже открывать огонь.

Также проект включает в себя штрафы за повторные нарушения. Среди них управление автомобилем с нечитаемым грязным номером (5 тысяч рублей или лишение прав), и чрезмерная тонировка (3 тысячи рублей).

Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла предложено увеличить с 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Также предлагается увеличить с 1 тысячи до 3 тысяч рублей санкцию за стоянку вне специально отведенных "карманов".

Также вводится процедура временного "ограничения" права управления транспортным средством. Она будет применяться в тех случаях, когда водитель грубо нарушил ПДД (например, остановлен нетрезвым за рулем), до решения суда. Сейчас запрета водить машину нет.

Кроме того, в законопроект включены санкции за систематические (в течение года) нарушения, опасное вождение, парковку автомобиля на газоне, выбрасывание мусора из транспортного средства.