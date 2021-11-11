11 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржец вернул банку больше 700 тысяч, когда у него арестовали телефон

Житель Екатеринбурга вернул банку крупную сумму денег после ареста его сотового телефона.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в Железнодорожное районное отделение судебных приставов поступил документ о взыскании задолженности с жителя города в пользу кредитной организации. Мужчина задолжал банку около 734 тысяч рублей.

Однако уралец к погашению задолженности в добровольном порядке никак не приступал. Тогда приставы составили акт описи и ареста его сотового телефона, а также вручили должнику требование о предоставлении доступа в жилое помещение – для составления акта описи и ареста остального имущества.

Мужчина, не желая расставаться с гаджетом и прочими вещами, в кратчайшие сроки погасил всю задолженность. Деньги были перечислены взыскателю.

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Теги: телефон, долг, арест, Екатеринбург



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