Онлайн-кинотеатры не хотят изымать фильмы и сериалы "18+" из-за того, что у детей есть доступ в интернет

Онлайн-кинотеатры (или, как их называют в государственных органах – аудиовизуальные сервисы, АВС) не горят желанием цензурировать контент или удалять из своих библиотек фильмы и сериалы с "нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями". Напомним, о такой инициативе Роскомнадзора стало известно СМИ.

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АВС считают, что существующей возрастной маркировки вполне хватает, лучше бы государство боролось с пиратскими сайтами, на которых никто не контролирует доступ детей и пометок "18+" нет.

Но у государства другая позиция. Так, депутат Госдумы от "Единой России", член комитета ГД по информполитике Антон Горелкин считает, что контент в интернете надо регулировать теми же правилами, что и ТВ-контент, потому что дети имеют доступ к интернету.

Тему накануне обсуждали в Общественной палате России. Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа, отметил, что для начала нужно дать четкое юридическое определение "пропаганды". "Зачастую пропаганда является синонимом слова "демонстрация". Однако важен не сам факт демонстрации, а то, с какими целями было продемонстрировано художественное произведение", - говорит топ-менеджер.

Он также выступил против изъятия материалов, если они не признаны порнографическими или запрещенными, но в них присутствует нецензурная речь "и другие чувствительные для общества темы": "Мы выступаем за допустимость такого контента при маркировке "18+". "Взрослый человек должен иметь возможность просмотра произведения, признанного художественным. Нецензурную речь можно обойти с помощью предоставления различных аудиодорожек. Существуют отработанные фильтры доступа и недоступа, которые позволяют надежно защитить детей от взрослого контента", - добавляет Мишин.

С ним соглашается гендиректор Ассоциации "Интернет-видео" Андрей Бырдин. Он не считает, что онлайн-кинотеатрам нужна дополнительная регулировка: "Аудиовизуальные сервисы не находятся в серой зоне, такие сервисы регулируются не меньше СМИ. В том числе, владелец сервиса обязан классифицировать произведения, а также обеспечивать маркировку контента предупреждением об ограничении распространения информации среди детей".

Бырдин полагает, что платный доступ – важный барьер для детей. И даже использование промо-кодов, которые можно получить в качестве подарка, например, при покупке продуктов, невозможно без привязки к сервису платежной карты.

"На пиратских сайтах, в отличие от АВС, возрастной контент не промаркирован, нет никакого дополнительного фильтра, который может предупредить детей и их родителей о планируемой к просмотру информации. Это еще один важный повод для борьбы с незаконными сервисами", - добавляет эксперт.

Но Горелкин все равно считает, что "наши дети сегодня имеют доступ к запрещенному взрослому контенту "18+". "Для юных пользователей контент должен быть с очищенной звуковой дорожкой, и это ни у кого не должно вызывать споров", - считает депутат.

"Индустрия ТВ на сегодняшний день очень хорошо отрегулирована, законодательство в этой сфере разрабатывалось несколькими поколениями. Сейчас аудиовизуальные сервисы успешно конкурируют с телевидением, АВС из ретрансляторов контента превращаются в его производителей. В связи с этим справедливо предложение Роскомнадзора, чтобы телеканалы и АВС выравнивались с точки зрения регулирования", - полагает "единоросс".