Тарифы на интернет и телевидение собираются повысить на 10%

Тарифы на домашний интернет, телевидение и прочие услуги проводной связи в 2022 году могут вырасти на 10%, сообщают "Известия" со ссылкой на агентство TelecomDaily. Данные основаны на результатах опроса топ-менеджеров операторов, проведенного нынешней осенью.

Отмечается, что подорожание будет не столь сильным, как в последние годы, когда тарифы дорожали на 12–15%.

Рост цен эксперты объясняют инфляцией, увеличением цен на оборудование, необходимостью исполнять требования по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

Издание уточняет, что расчеты не касаются рынка мобильной связи, хотя цены растут и там. В июле сообщалось, что средний минимальный тариф на сотовую связь в России с начала года вырос на 16%, до 326 рублей в месяц. Эксперты указывали, что средний рост тарифов по рынку не превышает 5%.