11 Ноября 2021
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Экономика В России
Автомобильная заправочная станция (2021) | Фото: Накануне.RU

С начала года бензин в России подорожал на 7%

Потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 ноября увеличились на 0,1% после роста на 0,2% с 26 октября по 1 ноября и на 0,1% на предшествующей неделе.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, с начала года автомобильное топливо подорожало на 7%. Сегодня стоимость литра бензина в среднем по стране составляет 49,37 руб. Средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 - 46,44 руб. АИ-95 - 50,23 руб., АИ-98 - 58,13 руб.

Потребительские цены на дизельное топливо со 2 по 8 ноября выросли на 0,6% Средняя цена ДТ по стране составляет 51,59 руб. С начала года это топливо подорожало на 5,5%.

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Теги: бензин, топливо, АЗС



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