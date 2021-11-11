С начала года бензин в России подорожал на 7%

Потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 ноября увеличились на 0,1% после роста на 0,2% с 26 октября по 1 ноября и на 0,1% на предшествующей неделе.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, с начала года автомобильное топливо подорожало на 7%. Сегодня стоимость литра бензина в среднем по стране составляет 49,37 руб. Средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 - 46,44 руб. АИ-95 - 50,23 руб., АИ-98 - 58,13 руб.

Потребительские цены на дизельное топливо со 2 по 8 ноября выросли на 0,6% Средняя цена ДТ по стране составляет 51,59 руб. С начала года это топливо подорожало на 5,5%.