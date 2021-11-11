11 Ноября 2021
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Экономика В России
ФНС, федеральная налоговая служба (2018) | Фото: nakanune.ru

ФНС сообщила, как полностью обелить экономику

Федеральная налоговая служба России рекомендует крупным заказчикам услуг вносить в договоры с подрядчиками так называемую налоговую оговорку – специальные условия, где они обязуются друг перед другом исполнять налоговое законодательство.

Как сообщила замглавы Контрольного управления ФНС Варвара Бурлевич, вся экономика обелится, если крупнейшие компании присоединятся к спецпроекту.

На федеральном уровне администрируются 3 тыс. 300 компаний, которые хотя составляют 0,4% общего числа плательщиков налога на добавленную стоимость, однако формируют 64% поступлений федерального бюджета. Как отметила Бурлевич, крупнейшие компании создают "спрос на добросовестность" в экономике, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, 27,7 млн человек в России трудятся в "серой" зоне, либо не платя никаких налогов, либо делая взносы минимально. Таким образом, из общего количества работников трудоспособного возраста в чуть более 70 млн человек нелегально трудятся порядка 39,5%.

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Теги: ФНС, экономика



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