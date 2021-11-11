Наталья Починок уволена с поста ректора РГСУ

Ректор Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталья Починок, которую ранее отстранили от работы из-за подозрительных доходов, уволена со своего поста.

Как сообщил врио ректора РГСУ Андрей Хамров, ректор написала заявление по собственному желанию, однако официального приказа Минобрнауки о расторжении договора с ней Хамров не видел, сообщает РБК.

Ранее в РГСУ прошла внеплановая проверка Минобрнауки по факту "жалоб студентов на обучение, проживание и т. д". В результате выявленных нарушений Починок отстранена от должности.