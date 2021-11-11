11 Ноября 2021
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Общество В России
Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

Синоптики спрогнозировали предстоящую зиму в России

В средней полосе России предстоящая зима будет напоминать еврозиму, сообщил сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, это время года ожидается умеренно снежным и немного мягче обычной русской зимы. В азиатской части РФ, особенно в Восточной Сибири, зима будет значительно теплее нормы.

В Восточной Сибири будет теплее нормы на 2–4 градуса, в Якутии — на 5–7 градусов. Однако в феврале на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее многолетних показателей, сообщает РИА "Новости".

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Теги: зима, синоптики



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