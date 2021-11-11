ФАС потребовала отменить закупку 95 поездов "Иволга" для Москвы

Федеральная антимонопольная служба России признала частично обоснованной жалобу ООО ТД СТМ (производитель "Ласточек") на действия АО "Центральная пригородная пассажирская компания", которая якобы отдала предпочтение производителю поездов "Иволга" при составлении конкурсной документации.

Служба выдала предписание об аннулировании закупки в целях устранения допущенных нарушений. Жалоба на условия конкурса на закупку 95 электричек для Московских центральных диаметров была подана 1 ноября. Контракт оценивается в 395 млрд руб., сообщает РБК.

Как сообщалось, поезда "Ласточка", выпускаемые на "Уральских локомотивах" (совместное предприятие Группы Синара и компании "Сименс"), признали лучшими на сети РЖД. Таково мнение самих пассажиров, которые в течение года оставляли отклики на портале Tutu.ru.

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