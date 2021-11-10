Наталья Орейро получила российское гражданство и хочет сыграть русскую женщину

Уругвайская актриса, певица и дизайнер Наталья Орейро, получившая мировую известность после исполнения главной роли в аргентинском сериале "Дикий ангел", стала гражданкой России.

Сегодня актриса в здании российской дипмиссии в Аргентине приняла присягу российского гражданина, поклялась защищать свободу и независимость России и получила паспорт гражданина РФ. Указ о присвоении гражданства России Наталье Орейро в конце октября подписал президент Владимир Путин.

После этого актриса сообщила, что хотела бы сыграть сильную русскую женщину.

"Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была частью известной истории, а сыграть труженицу", - приводят ее слова "РИА Новости".

Актриса сообщила, что много путешествовала по России - и на самолете, и на поезде.

"И меня поразило, когда в три часа ночи в холодную сибирскую зиму к поезду подошли женщины с металлическими палками и стали сбивать лед с путей", - рассказала актриса. На нее произвела впечатление не только их физическая сила, но и сила духа.

"Мне бы хотелось сыграть одну из таких женщин", - заявила актриса.