10 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область
(2019) | Фото: форум Утро

Скончался бывший замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Лужанков 

Бывший первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Лужанков ушел из жизни. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

"Глава Екатеринбурга, администрация города Екатеринбурга, депутаты и аппарат Екатеринбургской городской думы выражают соболезнования родным и близким Алексея Лужанкова, ушедшего из жизни в возрасте 86 лет. Светлая память об Алексее Лужанкове навсегда останется в сердцах его близких, родных и всех, кто работал и взаимодействовал с этим талантливым человеком", - сообщают в мэрии.

Алексей Исакович занимал свой пост с 1994 по 2000 годы. В 1995 году за плодотворную, добросовестную работу и в честь 60-летия он был удостоен Почетной грамоты главы Екатеринбурга. Пятью годами позже Лужанкова наградили почетным знаком "За заслуги перед городом Екатеринбургом" за большой вклад в социально-экономическое развитие уральской столицы.


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Теги: Лужанков, смерть, Екатеринбург



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