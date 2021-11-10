10 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Проверка QR-кода в ТЦ &quot;Радуга&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловский оперштаб рассказал о документах для входа в QR-зоны

Для жителей Свердловской области расширили список документов, которые можно предъявить вместе с QR-кодом для входа в свободные от COVID-19 зоны. Перечень опубликовал местный оперативный штаб.

На входе в COVID-19-free зону вместе с QR-кодом или медицинской справкой нужно показать один из следующих документов, удостоверяющий личность:

  • паспорт гражданина Российской Федерации;
  • загранпаспорт;
  • военный билет;
  • паспорт иностранного гражданина;
  • водительское удостоверение;
  • пенсионное удостоверение;
  • свидетельство пенсионера.

Соответствующий указ уже подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков.

Напомним, что, по всей видимости, система QR-кодов в УрФО еще успеет стать привычной для граждан, поскольку задержится в регионах надолго. Об этом заявил уральский полпред Владимир Якушев. По его словам, для достижения коллективного иммунитета в округе необходимо привить от коронавируса еще 2,5 млн жителей.

В свою очередь свердловские предприятия просят ввести режим QR-кодов в общественном транспорте, так как считают, что во время поездки на работу сотрудники могут заразиться ковидом.

Тем временем депутаты фракции КПРФ в свердловском заксобрании обратились с открытым письмом к главе региона Евгению Куйвашеву с требованием скорректировать нынешние требования касательно COVID-19, введенные в области. Речь идет об отмене QR-системы до 1 декабря, увеличении числа пунктов вакцинации, уменьшении сроков предоставления QR-кода и предоставлении заветного кода гражданам с антителами.

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Теги: оперштаб, QR-код, документы



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