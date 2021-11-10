В уральской медакадемии при поддержке Фонда святой Екатерины возродили клиническую ординатуру по специальности "Скорая медицинская помощь"

Впервые за 5 лет за парты клинической ординатуры кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи Уральского государственного медицинского университета сели десять юношей и девушек, которым предстоит пополнить и укрепить штат врачей на станциях, подстанциях и в отделениях СМП региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в Фонде святой Екатерины, это совместный проект минздрава Свердловской области, вуза, Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса и учредителей Фонда святой Екатерины, которые взяли на себя часть финансовых затрат на подготовку молодых профессиональных кадров.

«На сегодняшний день в Свердловской области кадровый вопрос стоит остро. Нам необходимо уже сейчас около 26 врачей. Очень рад, что у нас состоялось такое знаковое событие, и мы вновь открыли ординатуру. И первый набор — десять человек — уже приступил к обучению. Врачи всегда на скорой помощи были нужны и будут нужны. Мы надеемся, что в следующем году совместно с Фондом святой Екатерины мы сможем увеличить количество обучающихся. К сожалению, количество мест утверждается не самим университетом, а Министерством образования РФ. Старт начат с 10 мест, но наши помещения и преподавательский состав позволяют увеличить количество учащихся вдвое», — комментирует главный врач Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Игорь Пушкарев.

Первую набранную группу ординаторов ждет двухлетнее обучение на базе Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса. Планируется, что в 2022 году количество учащихся будет увеличено в два раза. Сегодня ведется кропотливая работа со студентами по привлечению будущих ординаторов. По итогам первой приемной кампании документы на поступление в ординатуру скорой медицинской помощи подали более двадцати кандидатов, но в силу разных обстоятельств, в том числе целевых обязательств студентов и количества бюджетных и контрактных мест, зачислены было десять человек.

«Двухгодичная ординатура подразумевает более насыщенное и полное обучение. Помимо скорой медицинской помощи, студенты будут проходить циклы патологии, основы здравоохранения, медицину чрезвычайных ситуаций и педиатрию, а также усиленную практику», — поделилась профессор кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи, доктор медицинских наук Людмила Соколова.

Проект подготовки врачей скорой медицинской помощи был задуман еще год назад как продолжение сотрудничества Фонда святой Екатерины и СМП. Тогда же вуз прошел лицензирование соответствующей образовательной деятельности — положительное решение вынесло Уведомление Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

«Нередко студенты старших курсов начинают свой путь в службе скорой помощи во время учебы в вузе и получают уникальный практический опыт. Обучение же в ординатуре позволит готовить высококлассных специалистов, обладающих знаниями и навыками сразу в нескольких областях медицины. События последних двух лет всем показали, насколько важна служба скорой медицинской помощи. Находясь в постоянном контакте с городской станцией, учредители Фонда святой Екатерины понимают всю важность и необходимость оказания помощи в подготовке будущих врачей», — комментирует решение о софинансировании обучения в ординатуре директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что Фонд святой Екатерины с начала пандемии поддерживает городскую станцию скорой медицинской помощи. За год учредители Фонда — Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский — передали врачам 55 новых автомобилей СМП и установили кислородную станцию. Всего на поддержку медицины в регионе они выделили более 2 млрд рублей.