10 Ноября 2021
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Общество В России
(2021) | Фото: Гринвич

Вопрос о сохранении QR-кодов после пандемии не рассматривается – Кремль

В Кремле сегодня прокомментировали возможные сроки отмены использования QR-кодов для посещения тех или иных мест.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о сохранении QR-кодов после окончания пандемии не рассматривается, потому что никто не может сказать, сколько она продлится.

Напомним, ранее полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев высказал предположение, что "система QR-кодов – это надолго". А накануне в прессе появились сообщения о возможном введении QR-кодов после новогодних праздников в самолетах и поездах.

Также Песков продублировал и без того известную информацию о возможной обязательной вакцинации для всех граждан: "Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось".

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Теги: дмитрий песков, qr-коды, обязательная вакцинация



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