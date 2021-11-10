В Екатеринбурге приступили к повторному рассмотрению дела криминального авторитета Овчины

Криминальный авторитет Андрей Овчинников, известный в узких кругах как "Овчина", снова оказался на скамье подсудимых. Заседание по делу о похищении в 2017 году бизнесмена и незаконном хранении боеприпасов стартовало 9 ноября в Железнодорожном суде Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, вчера гособвинитель огласил обвинительное заключение. В судебном заседании был установлен порядок исследования доказательств стороны обвинения - первым пройдет допрос свидетеля. Судебное заседание отложено для вызова свидетелей на 2 декабря.

Напомним, что еще в мае Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оправдал подсудимого. Согласно заключению суда, сторона обвинения не предоставила достаточных доказательств вины подсудимого. "Овчине" грозило до 12 лет лишения свободы. Что касается двух его предполагаемых подельников, то в августе 2019 г. они уже получили сроки в колонии строгого режима. Несмотря на это, в сентябре дело Андрея Овчинникова отправили на пересмотр в суд первой инстанции для нового рассмотрения другим составом.

По версии следствия, Овчинников и его подельник узнали от своего знакомого, что последний с двумя партнерами является владельцем автостоянки на улице Гражданская в Екатеринбурге. При этом один из компаньонов фактически руководит стоянкой, а двое других получают прибыль от ее деятельности. Когда знакомый "Овчины" умер, тот выяснил, что один из владельцев парковки отказался передавать часть выручки наследникам. Тогда сообщники решили разобраться с коммерсантом и похитили его.

Для этого, полагает следствие, они привлекли знакомых спортсменов, которые согласились помочь, рассчитывая на безвозмездное пользование помещением для организации ими спортивного клуба. Вечером 19 октября 2017 года владельца под надуманным предлогом выманили на автостоянку, силой посадили в автомобиль, после чего увезли на участок дороги "Серов – Екатеринбург", где передали его предполагаемому подельнику "Овчины". В дальнейшем руководитель стоянки скончался в автомобиле подельника обвиняемого.

Также, по материалам дела, Овчинников приобрел 32 патрона калибра 9 мм к пистолету Макарова, которые были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в ходе обыска в его квартире. В апреле того же года суд отпустил Андрея Овчинникова из-под ареста. Он был освобожден по состоянию здоровья.