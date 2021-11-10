Обязательная вакцинация от COVID-19 не нарушает конституционные права россиян - Клишас

Обязательная вакцинация от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Конституции это не противоречит", — цитирует сенатора РИА Новости. При этом он подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона.

Напомним, в Госдуме "застрял" законопроект о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь прививок. На самом деле, он не подразумевает переход прививки из разряда добровольных в обязательные, просто внесение в календарь сделает возможным выделение денег из федерального бюджета на закупку вакцин (сейчас они закупаются на средства из резервного фонда правительства). Тем не менее, законопроект вызвал столько кривотолков и разногласий, что его рассмотрение после первого чтения "притормозили". В частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сначала депутаты должны выслушать мнение правительства по этому поводу.