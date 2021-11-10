Стало известно, чем заболели 43 ребенка в екатеринбургском санатории

Роспотребнадзор продолжает выяснять обстоятельства группового заболевания в детском санатории "Изоплит" в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что в первых числах ноября за помощью к медикам обратились 43 ребенка. Все они находились с 30 октября по 8 ноября на санаторно-курортном лечении.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, специалисты ведомства провели обследование объекта с отбором проб у заболевших и сотрудников санатория. В итоге при лабораторном обследовании у детей выявлены возбудители респираторной группы - грипп А (H3N2), аденовирусы и риновирусы. Результаты исследований у персонала оказались отрицательными.

Кроме этого, в "Изоплите" вскрылись нарушения санитарного законодательства.

"Организация превысила максимально возможное число оздоравливающихся (122 человека фактически, при проектной мощности 120 человек). В учреждении допускается совмещение работы сотрудников одновременно в разных группах. Охват сотрудников вакцинацией против гриппа недостаточен - 76% при необходимых 90%. Кроме этого, при выписке детей с признаками ОРВИ не переданы данные в медорганизации по месту жительства, не переданы экстренные извещения на случаи заболевания", - отметили в Роспотребнадзоре

Там заверили, что все виновные будут привлечены к административной ответственности. Сейчас все дети выписаны из санатория. Новых случаев заболеваний (среди контактных детей и персонала) не выявлено.

Напомним, что свою проверку также проводит прокуратура.