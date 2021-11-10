10 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

На Урале в колодце утонула трехлетняя девочка. Возбуждено уголовное дело

В Нижних Сергах (Свердловская область) трехлетняя девочка утонула в колодце. О трагедии Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, трагедия произошла днем 8 ноября во дворе частного дома на улице Пушкина. Ребенок, оставшись без присмотра, гуляла на улице и шагнула в яму с водой, где и скончалась.

"По имеющейся информации, ранее яма, после падения в которую девочка погибла, использовалась в качестве колодца. Со временем искусственный источник воды пришел в негодность, воду из него перестали брать, а яма, частично осыпавшаяся, осталась", — рассказал Горелых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

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Теги: девочка, ребенок, смерть, колодец



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