Депутату-коммунисту Николаю Бондаренко выписали штраф в тысячу рублей

Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко оштрафовали на тысячу рублей по административной статье.

Политика задержали накануне днем, а из здания судебного участка он вышел поздно вечером, суд продолжался более восьми часов. При этом после окончания процесса прямо в здании Заводского районного суда Саратова Бондаренко вручили вторую повестку.

Бондаренко вменили мелкое хулиганство: якобы, он устроил потасовку на избирательном участке в день думских выборов в сентябре. Сам депутат с обвинением не согласен, его адвокат считает, что протокол был составлен с нарушениями.