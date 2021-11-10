Общественная Палата Российской Федерации оценила природоохранную деятельность ММСК

Общественная палата Российской Федерации дала высокую оценку участия Медногорского МСК (предприятие металлургического комплекса УГМК) в реализации федеральной программы "Чистый воздух".

Промежуточные итоги природоохранной деятельности промышленных предприятий, включая ММСК, были подведены в работе большого круглого стола, проводимого Общественной палатой РФ совместно с проектным офисом федерального проекта "Чистый воздух". Мероприятие прошло в формате паблик-тока форума "Сообщество".

Напомним, что программа "Чистый воздух" была запущена в 2018 году в рамках нацпроекта "Экология". Ее цель — улучшить экологическую ситуацию в двенадцати наиболее загрязненных городах и снизить в них объем выбросов к 2024 году на 22% по отношению к уровню 2017 года.

Эксперты общественной палаты отметили активное участие медно-серного комбината по реализации федерального проекта "Чистый воздух".

"С 2019 года на градообразующем предприятии Медногорска построен новый склад серной кислоты емкостью 12 тысяч тонн, обеспечивающий стабильную работу химико-металлургического комплекса, гараж для размораживания смерзшихся грузов, что позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников в результате замены автомобильного транспорта на железнодорожный, – отметила заместитель директора комбината по экологической безопасности Ольга Васильева. – Кроме этого приобретены два новых тепловоза с более эффективными и экологичными двигателями. Общие затраты ММСК по исполнению федерального проекта "Чистый воздух" составили 725 млн рублей".

Добавим, что в 2020 году Приволжским Гидрометцентром в городе Медногорске зафиксирован низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

"Достижение предельно-допустимых выбросов на ММСК – это яркий пример того, как модернизация предприятия ведет к существенному улучшению атмосферного воздуха. Мы анализировали ситуацию в Медногорске, где вопросы экологии перестают быть головной болью жителей. Для снижения выбросов решаются и другие важные задачи – это проблемы транспорта, коммунальной сферы, где, собственно, промышленность перестает играть первую скрипку. Сегодня комбинат - гордость города", - подчеркнул Максим Корольков, руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух".

Позитивные изменения, которые происходят на ММСК по сокращению вредных выбросов, - это результат целенаправленной работы по техническому перевооружения комбината, который ведется с момента вхождения предприятия в сферу влияния Уральской горно-металлургической компании в 2001 году. За это время удалось уменьшить в 17 раз ежегодный выброс вредных веществ атмосферу. В перечне главных природоохранных проектов: техперевооружение газоочистки конвертерного отделения с внедрением агрегатов испарительного охлаждения, установкой рукавных фильтров и модернизацией систем аспирации в медеплавильном цехе; строительство двух технологических систем цеха серной кислоты, что позволило увеличить степень утилизации газов с 85% до 98%; ввод в эксплуатацию новой кислородной станции производительностью 10,7 тысяч кубических метров в час для обеспечения стабильной работы металлургических печей и агрегатов. Общие затраты на выполнение этих работ составили порядка 9 млрд. рублей.