10 Ноября 2021
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Экономика В России
Пустой кошелек (2020) | Фото: Накануне.RU

Более 70% россиян не устраивают их расходы на еду, коммуналку и транспорт

Семейный бюджет ведут 57% россиян. У 14% сограждан семейный бюджет составляет до 25 тыс. руб. в месяц, у 25% - 25-50 тыс. руб., у 21% - 50-75 тыс. руб. Самый скромный бюджет (до 25 тыс. руб.) чаще всего у работников науки и образования, сферы искусства, рабочих, студентов и молодых специалистов. Таковы данные исследования HeadHunter, на которые ссылается РИА Новости.

При этом выяснилось, что 30% опрошенных тратят в месяц на покрытие основных нужд (продукты, коммуналка, транспорт) до 20 тыс. руб., еще 30% - 20-30 тыс. руб., остальные тратят больше 30 тыс. руб.

 Такой уровень расходов на покрытие основных нужд не устраивает большую часть респондентов (73%). Особенно недовольны жители Ростовской области (85%), Краснодарского края (84%), Татарстана (83%), а также работники науки и образования, медицины и фармацевтики, транспорта, управления персоналом, административный персонал и занятые в сфере продаж (от 76% до 86% недовольных).

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Теги: россияне, семейный бюджет, расходы, коммуналка, продукты, еда



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