10 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Праздничный намаз в мечети Сердце Чечни во время эпидемии коронавируса 24.05.20. (2020) | Фото: Kadyrov_95

Свердловские мусульмане обсуждают возможность проверять QR-коды на входе в мечети

Свердловский мухтасибат на сегодняшний день не собирается вводить QR-систему на входах в мечети, однако этот вопрос обсуждается. Об этом Накануне.RU сообщил председатель духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов. По его словам, мухтасибат всегда прислушивается к рекомендациям правительства, однако введение пропускной системы повлечет за собой определенные затруднения.

"Пока еще ничего не принято. Мы заявление видели, но будем обсуждать и принимать решение. Многие из членов организации с таким подходом согласны, но решение пока не принято. Мы ориентируемся, конечно, на главную организацию - управление мусульман РФ. Каждый день происходят какие-то обновления, потому что ситуация тяжелая - мы видим это по тому, как у нас проходит отпевание похоронное. Конечно ситуация сложная, но вопрос еще другой: у нас в мечети по пятничным богослужениям большое количество людей. Многие молятся на улице. Если мы будем вводить QR коды даже в мечетях, кто будет проверять тех, кто не помещается в мечеть?" - пояснил имам-мухтасиб.

По его словам, еще с начала пандемии в мечетях действует масочные и 1,5-метровый дистанционный режимы. Более того, прихожан обязывают иметь при себе собственный коврик и данные требования всегда соблюдаются.

"Будем обсуждать этот вопрос и уже принимать решение. Пока это все в виде рекомендации и, насколько я понимаю, еще нет каких-то новых постановлений. К рекомендациям мы всегда прислушиваемся, но будем обсуждать. Думаю на этой неделе мы уже обсудим вопрос коллективно", - подытожил Артур Мухутдинов.

Напомним, что вчера правительство Свердловской области рекомендовало сделать из храмов всех конфессий свободные от COVID-19 зоны. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора региона Павел Креков. По его словам, ввести QR-коды в качестве допуска пока только рекомендуют, а решение остается за конфессиями.

В Екатеринбургской епархии заявили, что данный вопрос пока еще не поднимался.

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Теги: RQ-код, вход, мечети



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